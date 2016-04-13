Белый дом раскритиковал пролеты российских Су-24 над эсминцем ВМС США

"Белый дом осведомлен об инциденте. Это происшествие никак не соответствует профессиональным нормам поведения военных сил, действующих в непосредственной близости друг от друга в международном водном и воздушном пространстве", - сказал Эрнест на брифинге в Вашингтоне, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Ранее действия российских пилотов в беседе с журналистами раскритиковал представитель Пентагона полковник Стив Уоррен. Уоррен назвал их "провокационными и непрофессиональными".

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Как сообщал УНИАН ранее, анонимный военный источник агентства Reuters описало инцидент в деталях, заявив, что российские истребители "симулировали атаку" на американский эсминец.

По его словам, речь идет об "одном из самых агрессивных актов за последнее время".

Напомним, согласно американским военным, за последние несколько дней российские бомбардировщики Су-24 несколько раз пролетели в опасной близости от американского эсминца USS Donald Cook в Балтийском море.

Как отмечается, они не были вооружены.

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Также сообщается, что над эсминцем пролетел российский вертолет Ка-27, с которого, предположительно, велась фотосъемка корабля.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, главным оружием которого являются управляемые ракеты. На борту корабля находился польский вертолет.

Как сообщается, эсминец направлялся в польский порт Гданьск.