США заявляют о рекордно низком количестве боевиков ИГ за два года

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"На самом деле мы оцениваем число "Исламского государства" как самое низкое с тех пор, как мы начали мониторинг их сил в 2014 году", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на данный момент количество боевиков ИГ в Сирии и Ираке находится в диапазоне от 19 до 25 тыс. В 2015 году число боевиков оценивалось США в 20-30 тыс., максимум - 33 тыс.

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Однако количество членов группировки увеличилось в Ливии. Ранее власти США заявляли о 2-3 тыс. боевиков в этой стране, а в феврале сообщали уже о 5 тыс. Возможной причиной для этого может стать то, что им становится все сложнее добраться до Сирии и они выбирают Ливию в качестве альтернативы.

"Исламское государство Ирака и Леванта было основано на базе "Аль-Каиды в Ираке" после уничтожения ее лидера Абу Мусаба аз-Заркави. Лидером ИГ, которое поставило своей целью создание так называемого халифата на Ближнем Востоке, стал Абу Бакр аль-Багдади", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН ранее, впервые с начала антитеррористической операции в Ираке и Сирии стало заметно, что материальное положение террористической группировки "Исламское государство" и подконтрольных ей территорий существенно ухудшилось.