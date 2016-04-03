В США рассказали о многомесячных задержках и падении зарплат боевиков ИГИЛ

Месяцы целенаправленного разрушения антиигиловской коалицией нефтяной инфраструктуры, "банков" и других источников финансирования "Исламского государства" привели к существенному уменьшению готовности террористов к новым военным операциям и даже выплате зарплат своим боевикам. Об этом со ссылкой на источники в американских властях пишет Washington Post.

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Впервые стало заметно, что среди главарей ИГ на фоне дележа средств начинаются конфликты. Нехватка наличных уже привела к тому, что многих иракских и сирийских боевиков перевели на "полставки". А по счетам некоторых дезертиров видно, что они не получали зарплаты несколько месяцев. Граждане и владельцы предприятий на территории "Исламского государства" жалуются, что их облагают все более высокими налогами, чтобы восполнить дефицит средств.

Удары по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам и танкерам сократили добычу нефти в ИГ на треть. Но сами доходы от ее продажи и переработки, как сообщил высокопоставленный собеседник издания, должны были упасть в половину. Причиной тому является падение мировых цен и сокращение объемов производства и потребления нефтепродуктов.

"Впервые я вижу оптимистичные тенденции и думаю, что наше влияние существенно. Хотя у них все еще очень много денег", - отмечает специалист по борьбе с финансированием терроризма Минфина США Дэниел Глэйзер.

Как сообщалось, 25 марта в ходе спецоперации был уничтожен "второй человек" в "Исламском государстве". Он считался вторым по значимости командиром в "Исламского государства". Лидер группировки Абу Бакр аль-Багдади старается не раскрывать информацию о себе и своем местонахождении. Считается, что даже многие боевики "Исламского государства" никогда не встречались с ним лицом к лицу.

В декабре 2015 года на исламистских сайтах было опубликовано аудиообращение Абу Бакр аль-Багдади, в котором он заявлял, что действия коалиции против джихадистов еще больше укрепили их боевой дух.