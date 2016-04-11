Российская полиция сообщает об уничтожении троих смертников, напавших на ОВД

По предварительной информации, жертв среди сотрудников полиции и мирного населения нет, передает РИА Новости по информации МВД.

"При попытке нападения на ОВД Новоселицкого района был уничтожен третий боевик. Таким образом, всего уничтожены трое участвовавших в нападении преступников", — говорится в сообщении краевого главка МВД РФ.

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Ранее в российском МВД заявили об уничтожении двоих боевиков.

"Сегодня были ликвидированы двое боевиков, которые пытались напасть на ОВД Новоселицкого района Ставропольского края. Одного из них сотрудники полиции уничтожили на КПП при попытке проникновения, второй совершил самоподрыв. По предварительной информации, жертв среди сотрудников полиции и мирного населения нет. В крае введен план "Крепость", — заявляли в ведомстве.

В то же время, источник РИА Новости сообщал, что нападавших в Ставропольском крае было четверо — трое из них совершили самоподрыв, а четвертый был уничтожен.

Как сообщал УНИАН, в России трое предполагаемых террористов-смертников подорвали себя в у здания ОВД в Ставропольском крае.