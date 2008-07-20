Сразу три новых линии метро запустили в Пекине

Три новые линии метро начали работать сегодня в китайской столице в преддверии Олимпиады. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», открытие новых веток было запланировано на начало июля, однако затем было перенесено почти на полмесяца.

Новые линии строились специально к Олимпиаде, во время которой в разы увеличится нагрузка на общественный транспорт.

Одна из открытых веток связала центр города и третий терминал международного аэропорта Пекина Шоуду.

Строительство новых веток, благодаря которым протяженность пекинского метро увеличится со 142 до 200 километров, обошлось в 22,3 млрд юаней ($3,3 млрд).