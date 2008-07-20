Сразу три новых линии метро запустили в Пекине
02:52, 20 июля 2008Мир
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Строительство обошлось в $3,3 млрд
Три новые линии метро начали работать сегодня в китайской столице в преддверии Олимпиады. Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», открытие новых веток было запланировано на начало июля, однако затем было перенесено почти на полмесяца.
Новые линии строились специально к Олимпиаде, во время которой в разы увеличится нагрузка на общественный транспорт.
Одна из открытых веток связала центр города и третий терминал международного аэропорта Пекина Шоуду.
Строительство новых веток, благодаря которым протяженность пекинского метро увеличится со 142 до 200 километров, обошлось в 22,3 млрд юаней ($3,3 млрд).
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