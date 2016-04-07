Недвижимость на миллионы и киноиндустрия: Навальный рассказал о семье главного гвардейца Путина

Никакой обычный генерал таким имуществом не обладает, пишет в своем блоге российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Перечень известных активов составила «Новая газета», оценив их кадастровую (не рыночную) стоимость в 120 миллионов рублей: Квартира 171 кв.м в Спасоналивковском переулке, которую Золотов приватизировал в 2003 году, квартира сына 160 кв.м на Звенигородской улице, коттедж сына 188 кв.м в поселке Эстосадок в Сочи, дом сына 676 кв.м в Барвихе, дом сына 958.2 кв.м в Геленджике", - отмечает Навальный.

Читайте такжеНацгвардия РФ является страховкой Путина на случай госпереворота - Stratfor

Однако, по его словам, эта сумма невелика по сравнению со стоимостью квартиры принадлежащей дочери Золотова Жанне.

"Квартиру купили в 2011 году, она находится в элитном доме на Ломоносовском проспекте и имеет площадь почти 500 квадратных метров. Квадратный метр в этом доме стоит больше 10 тысяч долларов, соответственно всю квартиру на сегодняшний день можно оценить в 5 миллионов долларов или 343 миллиона рублей", - пишет оппозиционер.

Кроме этого, по имеющимся данным, в распоряжении дочери также имеется земельный участок площадь 11868 кв. м, примерной стоимостью — 200 млн рублей.

Таким образом, только известное имущество семьи Золотова стоит более 663 000 000 рублей.

Читайте такжеНацгвардия Путина начнет работать до принятия законов о ней

Вместе с тем, по словам Навального, Золотов также "хапнул ни что иное, как дачу легендарного Микояна (Микоян Анастас Иванович - советский государственный и партийный деятель). Того самого, что построил всю советскую промышленность", где имеется погреб для льда, который Золотов "гордо декларирует".

"На бывшей советской госдаче Зубалово-2, на которой в разное время жили Микоян (в основном), Ворошилов, Шапошников, и живёт наш гвардеец кардинала. Рядом со старым микояновским домом построил новый - в 1000 метров. Усадьбу Зубалово (в нее входят и сталинская Зубалово-4, и микоянская Зубалово-2) передали Минобороны, предварительно оттяпав гектар земли для Золотова", - пишет Навальный.

Как отмечается, сейчас земля там продаётся по 2 млн рублей за сотку: "в этом случае стоимость участка — по меньшей мере 200 млн рублей.

"Это если даже не учитывать историческую ценность. Зарплата Золотова за 2014 год при этом — 6,5 млн рублей", - комментирует оппозиционер.

Согласно расследованию оппозиционера, "Золотов лично решает организационные вопросы путинской коррупции. Он тесно взаимодействует с людьми, причастными к ней".

Кроме того, по данным блога оппозиционера, семья Золотова снимает кино. Так, Золотов-младший, Роман, указан даже как кинопродюсер и актёр на профильных сайтах. Например, они сняли сериал "Воротилы".

"Интересно, что Роман Золотов, будучи «продюсером и актёром» умудрился ещё и работать в системе МВД в том самом ФГУП «Охрана», которая позавчера была передана в подчинение его папе", - добавляет Навальный.

Как сообщалось, Золотов является бывшим охранником Путина.

Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД. "Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.