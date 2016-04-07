Недвижимость на миллионы и киноиндустрия: Навальный рассказал о семье главного гвардейца Путина
Возглавивший созданную Национальную гвардию РФ бывший охранник президента России Владимира Путина Виктор Золотов владеет имуществом на 663 миллиона рублей (около 10 миллионов долларов).
Никакой обычный генерал таким имуществом не обладает, пишет в своем блоге российский оппозиционер Алексей Навальный.
"Перечень известных активов составила «Новая газета», оценив их кадастровую (не рыночную) стоимость в 120 миллионов рублей: Квартира 171 кв.м в Спасоналивковском переулке, которую Золотов приватизировал в 2003 году, квартира сына 160 кв.м на Звенигородской улице, коттедж сына 188 кв.м в поселке Эстосадок в Сочи, дом сына 676 кв.м в Барвихе, дом сына 958.2 кв.м в Геленджике", - отмечает Навальный.
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Однако, по его словам, эта сумма невелика по сравнению со стоимостью квартиры принадлежащей дочери Золотова Жанне.
"Квартиру купили в 2011 году, она находится в элитном доме на Ломоносовском проспекте и имеет площадь почти 500 квадратных метров. Квадратный метр в этом доме стоит больше 10 тысяч долларов, соответственно всю квартиру на сегодняшний день можно оценить в 5 миллионов долларов или 343 миллиона рублей", - пишет оппозиционер.
Кроме этого, по имеющимся данным, в распоряжении дочери также имеется земельный участок площадь 11868 кв. м, примерной стоимостью — 200 млн рублей.
Таким образом, только известное имущество семьи Золотова стоит более 663 000 000 рублей.
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Вместе с тем, по словам Навального, Золотов также "хапнул ни что иное, как дачу легендарного Микояна (Микоян Анастас Иванович - советский государственный и партийный деятель). Того самого, что построил всю советскую промышленность", где имеется погреб для льда, который Золотов "гордо декларирует".
"На бывшей советской госдаче Зубалово-2, на которой в разное время жили Микоян (в основном), Ворошилов, Шапошников, и живёт наш гвардеец кардинала. Рядом со старым микояновским домом построил новый - в 1000 метров. Усадьбу Зубалово (в нее входят и сталинская Зубалово-4, и микоянская Зубалово-2) передали Минобороны, предварительно оттяпав гектар земли для Золотова", - пишет Навальный.
Как отмечается, сейчас земля там продаётся по 2 млн рублей за сотку: "в этом случае стоимость участка — по меньшей мере 200 млн рублей.
"Это если даже не учитывать историческую ценность. Зарплата Золотова за 2014 год при этом — 6,5 млн рублей", - комментирует оппозиционер.
Согласно расследованию оппозиционера, "Золотов лично решает организационные вопросы путинской коррупции. Он тесно взаимодействует с людьми, причастными к ней".
Кроме того, по данным блога оппозиционера, семья Золотова снимает кино. Так, Золотов-младший, Роман, указан даже как кинопродюсер и актёр на профильных сайтах. Например, они сняли сериал "Воротилы".
"Интересно, что Роман Золотов, будучи «продюсером и актёром» умудрился ещё и работать в системе МВД в том самом ФГУП «Охрана», которая позавчера была передана в подчинение его папе", - добавляет Навальный.
Как сообщалось, Золотов является бывшим охранником Путина.
Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД. "Решение принято, мы создаем новый федеральный орган исполнительной власти на базе Внутренних войск МВД, создаем Национальную гвардию, которая будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью….", - заявил президент РФ.