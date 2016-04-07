Путин надеется, что деятельность российских журналистов не приведет к революции в РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на Медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость».

Читайте такжеВ Кремле готовы к посредническим шагам в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе

«Это уникальный форум представителей местной, региональной прессы со всей страны, и символично, что собираетесь именно в Петербурге. Почему? Потому что раньше Ленинград–Петербург называли городом трёх революций. Надеюсь, что результатом ваших усилий не будет четвёртая революция, а как раз наоборот», - сказал Путин.

Обращаясь к собравшимся, он призвал «способствовать естественному, правильному, справедливому балансу интересов в нашем обществе», «делать всё для того, чтобы и чиновники разного уровня, и рядовые граждане одинаково относились к закону об органах власти, управления, а правоохранительная сфера была нейтральна и с честью исполняла свои служебные обязанности».