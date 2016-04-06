Меркель предлагает "конструктивную помощь" в решении конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с президентом Армении Сержом Саргсяном, передает украинская редакция "Немецкой волны". "Решение конфликтов в регионе имеет первостепенное значение", - сказала Ангела Меркель.

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В свою очередь Серж Саргасян на совместной с канцлером пресс-конференции вновь обвинил Азербайджан в эскалации конфликта и заявил, что народ Нагорного Карабаха не хочет войны. "Он (народ. - Ред.) желает самостоятельно управлять своей судьбой, творить свое будущее, чтобы их дети могли жить мирно и в демократической стране", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой 2 апреля, когда на линии разграничения начались боевые действия с использованием артиллерии и авиации.

Напомним, Германия с 1 января 2016 года в порядке ротации на год стала председательствовать в ОБСЕ. Берлин обещал сосредоточиться в первую очередь на пяти важных направлениях в деятельности ОБСЕ, а именно: кризисном менеджменте, предупреждении конфликтов и преодолении их последствий, предоставлении площадки для диалога, решении экономических и экологических вопросов и защите прав человека.