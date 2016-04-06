Директор АНБ назвал Россию главной угрозой и соперником США в сфере кибербезопасности

Об этом заявил директор Агентства национальной безопасности (АНБ), глава американского Киберкомандования адмирал Майкл Роджерс в ходе слушаний в Конгрессе, пишет kommersant.ru. Майкл Роджерс впервые признал: в то время как военный потенциал США выше, чем мощь России и Китая, в киберпространстве такого отрыва нет. "В отличие от обычных вооруженных сил, где США доминируют над другими странами, в киберпространстве у нас есть соперники, обладающие абсолютно тем же военным потенциалом, что и мы", - сказал он.

Читайте такжеBBC: За киберпреступления в Китае арестованы 15 тысяч человек

Адмирал выделил Россию, назвав ее "основной угрозой" для США и "главным соперником" среди государств, развивающих наступательный киберпотенциал. По его словам, Россия может при помощи кибероружия нанести серьезный ущерб критической инфраструктуре США (к такой инфраструктуре обычно относят АЭС и электросети, системы управления транспортом и водоснабжением).

На второе место среди государств-соперников США в киберпространстве Майкл Роджерс поставил Китай. По его словам, США особенно беспокоит тот факт, что, несмотря на достигнутые между Вашингтоном и Пекином договоренности о противодействии кибершпионажу, китайские хакеры продолжают "красть интеллектуальную собственность" у американских компаний. Директор АНБ допустил, что это может происходить при попустительстве или по наводке китайских властей.

На третье место директорАНБ поставил Иран, который, по его словам, активнее других стран развивает наступательный потенциал в киберпространстве.

Среди других угроз, Майкл Роджерс особо выделил террористическую группировку "Исламское государство". По словам адмирала, на данный момент у США нет информации о том, что исламисты уже обладают кибероружием. "Но обрести его не так сложно. Нужно лишь завербовать "правильных" людей с "правильными" навыками. Если "Исламское государство" захочет сделать это, то им это под силу", - уверен он.

При этом Майкл Роджерс отметил, что США волнует, что злоумышленники, проникнув в коммуникационные сети, используемые американскими военными, могут изменить какие-то данные. "Так что мы более не сможем верить тому, что мы видим", - предупредил глава Киберкомандования.

Чтобы противостоять этим угрозам, США, по словам адмирала, планируют к 2018 году создать 133 киберподразделения общей численностью более 6 тыс. военнослужащих. На данный момент сформировано уже более 100 боевых единиц, 27 из них полностью боеспособны, 68 на стадии начальной боеготовности. При этом само Киберкомандование может отделиться от Стратегического командования вооруженных сил США, которому оно подчиняется сейчас.