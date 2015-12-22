СМИ: Иранские хакеры взломали компьютеры ГЭС под Нью-Йорком

Об этом стало известно изданию The Wall Street Journal, передает Русская служба Би-Би-Си.

Ущерб в результате причинен не был, однако, по словам газеты, хакерам удалось выяснить принцип работы компьютерной системы, управляющей ГЭС.

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Как сообщили изданию The Wall Street Journal специалисты, знакомые с этой историей, хакерам удалось получить обширную информацию о плотине Боумен Авеню в городе Рай, штат Нью-Йорк.

В ходе расследования в качестве наиболее вероятного заказчика нападения был назван Иран, после чего власти США осознали, что эта страна обладает значительными возможностями для ведения кибервойны. Та же группа хакеров, что проникла в систему управления ГЭС Боумен Авеню, была изобличена в кибернападениях на три американские финансовые компании.

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Как следует из материалов обширного расследования, проведенного агентством Ассошиэйтед пресс, электрические сети США также не раз подвергались нападениям продвинутых иностранных хакеров.

Специалисты в области кибербезопасности не раз находили свидетельства того, что хакеры получали доступ к жизненно важным системам.

До сих пор целью этих нападений был, судя по всему, сбор детальной информации о сетях и объектах, включая чертежи и схемы.

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В ходе одной из массированных атак хакеры получили доступ к компьютерным системам 82 электростанций в США и Канаде. Коды, обнаруженные после того, как эти атаки были выявлены, дали основание предположить, что за ними стояли иранские хакеры. Полученная информация заставила ФБР направить предупреждение энергетической отрасли о том, что она является целью кибернападений.

Хакеры не воспользовались добытыми данными для того, чтобы отключить электростанции или каким-либо образом нарушить их работу. Однако, как подчеркивает бывший специалист по кибербезопасности ВВС США Роберт Ли, они в состоянии сделать это, если отношения между Ираном и США испортятся.

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Электростанции и другие объекты инфраструктуры США уязвимы для хакеров, потому что многие элементы управляющих ими компьютерных систем был были введены в строй задолго до того, как необходимость защиты от кибернападений сделалась очевидной.