Кадыров: боевиков в Чечне не осталось
В то же время он добавил, что полностью "закрыть" проблему терроризма невозможно.
И.о. главы Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что боевиков в Чечне не осталось, но полностью "закрыть" проблему терроризма невозможно.
Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли еще в республике бандиты.
"Нет. У нас на территории нет", — сказал Кадыров.
"За год у нас не было ни одного взрыва, ни одного нападения на КПП. Когда я стал главой в 2007 году — у нас 157 покушений на жизнь было, 52 погибших полицейских и 14 взрывов. В 2015 году у нас ни одного взрыва, ни одного покушения", — отметил он.
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По его словам, 19 боевиков было уничтожено.
"Задержанные были. Но без потерь…. Ни один чеченский полицейский не погиб", — подчеркнул он.