Кадыров: боевиков в Чечне не осталось

И.о. главы Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что боевиков в Чечне не осталось, но полностью "закрыть" проблему терроризма невозможно.

Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Он отрицательно ответил на вопрос, есть ли еще в республике бандиты.

"Нет. У нас на территории нет", — сказал Кадыров.

"За год у нас не было ни одного взрыва, ни одного нападения на КПП. Когда я стал главой в 2007 году — у нас 157 покушений на жизнь было, 52 погибших полицейских и 14 взрывов. В 2015 году у нас ни одного взрыва, ни одного покушения", — отметил он.

Читайте такжеКадыров оригинально прокомментировал ситуацию со свободой слова в Чечне

По его словам, 19 боевиков было уничтожено.

"Задержанные были. Но без потерь…. Ни один чеченский полицейский не погиб", — подчеркнул он.