Шансы террористов заполучить ядерные материалы уменьшаются - Обама

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

По его словам, конвенция вступит в силу в ближайшие недели. Обама отметил, что в настоящее время «ключевое соглашение» - Конвенцию по физической безопасности ядерных материалов - ратифицировали 102 страны.

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«Работая вместе, наши страны усложнили террористам возможность заполучить ядерные материалы», - сказал он на полях саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.

Обама подчеркнул, что мир в «некоторой мере уменьшил» риск от ядерного оружия, но угроза все еще существует.