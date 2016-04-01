Шансы террористов заполучить ядерные материалы уменьшаются - Обама
21:48, 01 апреля 2016Мир
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Президент США Барак Обама заявил, что вступление в силу Конвенции по физической безопасности ядерных материалов усложнит террористам возможность доступа к ядерным материалам.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
По его словам, конвенция вступит в силу в ближайшие недели. Обама отметил, что в настоящее время «ключевое соглашение» - Конвенцию по физической безопасности ядерных материалов - ратифицировали 102 страны.
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«Работая вместе, наши страны усложнили террористам возможность заполучить ядерные материалы», - сказал он на полях саммита по ядерной безопасности в Вашингтоне.
Обама подчеркнул, что мир в «некоторой мере уменьшил» риск от ядерного оружия, но угроза все еще существует.
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