Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне: борьба против ядерной угрозы - Der Spiegel

Об этом пишет Маркус Бекер в статье "Саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне: борьба против ядерной угрозы", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Когда-то своей фразой "Да, мы можем" Барак Обама завоевал Белый дом. Вскоре после этого той же оптимистичной фразой президент США хотел избавиться от ядерного оружия: "Некоторые люди утверждают, что распространение этого оружия не остановить", - сказал Обама в своей теперь уже знаменитой речи в Праге в апреле 2009 года. "Такой фатализм – наш смертельный враг". Прямым результатом выступления стал саммит по ядерной безопасности, который впервые был проведен в 2010 году.

Но плохо защищенный ядерный материал по-прежнему вызывает беспокойство правительств во всем мире. Саммит в этот четверг пройдет в четвертый и, наверное, последний раз. Более 50 государств приняли приглашение, 35 представлены своими лидерами – в том числе Франция, Китай и Великобритания. Канцлер Ангела Меркель не примет участия. Вместо нее в Вашингтон приедет министр обороны Урсула фон дер Ляйен. Россия и Пакистан, одни из наиболее важных государств в вопросах ядерной безопасности, на саммит не приедут.

Цель саммита – сократить глобальные запасы ядерных материалов и обезопасить их в максимально возможной степени. Впервые также будут говорить о том, как реагировать на террористические акты в городах.

Страх хищения ядерного материала

По данным Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, ежегодно в мире происходит примерно 100 случаев исчезновения радиоактивного вещества. Уже было несколько случаев кражи высокообогащенного урана, говорится в недавнем докладе элитного университета Гарвард. "Технически продвинутая террористическая группа", вероятно, может сделать из этого атомную бомбу. Это подтверждают многочисленные правительственные исследования. Самое большое препятствие для экстремистов – достать необходимый материал.

Считается доказанным, что исламисты заинтересованы в оружии массового уничтожения. Насколько велик риск кражи, показывает исследование престижной Вашингтонской инициативы по снижению ядерной угрозы (Nuclear Threat Initiative (NTI), которое было проведено для саммита по ядерной безопасности. Согласно исследованию, в защите ядерного материала существуют "значительные пробелы". Это относится не только к оружейному расщепляющемуся материалу – т.е. высокообогащенному урану или плутонию, - но и к радиоактивным веществам из области медицины и промышленности. Они пригодны для изготовления так называемой "грязной бомбы", обычного взрывного устройства, в котором содержится радиоактивный материал. В "десятках тысяч организаций в более чем 100 странах мира" есть для этого ингредиенты, говорит бывший американский сенатор и генеральный директор NTI Сэм Нанн. "Многие из них плохо защищены, их легко украсть".

На телефонной конференции в Белом доме заместитель советника Обамы по национальной безопасности Бен Родс рассказал, что сегодня террористам труднее, чем когда-либо, завладеть ядерным материалом. На самом деле, президент США может приписать себе успех в сокращении или полном отказе от радиоактивных материалов в 14 странах, таких как Украина или Чили. Начиная с 2009 года, по официальным данным, удалось обезопасить 3,8 тонны ядерного материала – достаточно для 150 единиц ядерного оружия.

Очаг напряженности Пакистан

В дополнение к краже радиоактивных материалов существует также опасность того, что террористы могут получить в свое распоряжение полноценное ядерное оружие. В связи с этим наибольшие опасения у экспертов по вопросам безопасности вызывает Пакистан: политически нестабильная страна имеет в своем распоряжении самый быстро растущий арсенал ядерного оружия в мире. Религиозные радикалы в вооруженных силах, коррупционеры и заинтересованные в ядерных материалах исламистские террористические группировки представляют наибольший риск для безопасности.

Кроме того, правительство в Исламабаде планирует перенести множество мелких единиц тактического ядерного оружия на границу с давним врагом Индией. Это приведет к увеличению риска ядерной войны между Пакистаном и Индией, что может повлечь за собой гибель миллионов людей от голода не только в регионе, но и во всем мире.

Россия также вызывает беспокойство Запада – политический ледниковый период давно влияет и на сотрудничество с Москвой по ядерным вопросам. Еще в ноябре 2014 года россияне объявили, что будут бойкотировать саммит 2016 года. Вскоре после этого, Конгресс США впервые за последние 25 лет решил не выделять средства для защиты ядерных материалов в Российской Федерации. Через несколько дней, россияне объявили о прекращении сотрудничества практически во всех сферах ядерной безопасности. Вместо этого, обе стороны, не жалея усилий, модернизируют собственное ядерное оружие.

Между тем, иногда открыто, иногда косвенно, Кремль угрожает своим ядерным потенциалом. Соединенные Штаты, тем временем, не жалея средств, модернизируют свой ядерный арсенал – в том числе размещенные в Германии авиационные бомбы, которые были усилены до таких масштабов, что даже западные эксперты говорят о новом виде оружия. Москва уже грозит принять контрмеры, чтобы восстановить "стратегический баланс" в Европе.