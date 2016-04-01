Ди Каприо могут запретить въезд в Индонезию - BBC

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо может попасть в черный список в Индонезии из-за своих комментариев относительно пальмового масла.

Об этом сообщает BBC Украина.

После посещения национального парка Гунунг-Лесер в Индонезии актер написал в Instagram: "распространение пальмового масла разрушает это уникальное место".

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Хиру Сактосо, пресс-секретарь главы миграционной службы Индонезии, заявил, что в случае признания заявления господина Ди Каприо "подстрекательством или провокацией", его могут больше не впустить в страну.

Леонардо Ди Каприо не первый актер, которому власть Индонезии угрожает из-за заявления об окружающей среде.