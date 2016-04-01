МИД Украины осудил бомбардировку школы и больницы под Дамаском

Как сообщает пресс-служба МИД, это является нарушением не только международного права, но и грубым нарушением гуманитарного права.

«Подчеркиваем, что сирийская власть и ее союзники должны придерживаться введенного Совбезом режима прекращения огня и не оправдывать убийства мирных граждан Сирии проведением якобы борьбы с террористами», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Украина как член Совета безопасности ООН приложит все усилия для достижения прогресса на пути политического урегулирования в Сирии в соответствии с принципами, одобренными Совбезом, и требует четкого соблюдения Женевских конвенций.

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Как сообщал УНИАН, в результате ударов с воздуха по жилым кварталам к востоку от Дамаска погибли по меньшей мере 33 человека, преимущественно женщины и дети.

Удары осуществлены правительственной авиацией Сирии, несмотря на прекращение военных действий в Сирии между правительственными войсками и их противниками, за исключением "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра".