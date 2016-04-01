Кадыров оригинально прокомментировал ситуацию со свободой слова в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров, которого на протяжении многих лет критикуют правозащитники, уверен, что большинство граждан страны поддерживают его политику. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

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"Говорят: вот, никого нет, демократии нет, свободы слова нет. Все придуманное", — отметил Кадыров.

Он уверен, что его действия поддерживает подавляющее большинство жителей Чечни.

"Вот любая политика — экономическая, духовно-нравственная, религиозная, социальная, — более 80% населения у нас всегда за нас, за то, что мы правильно делаем все", — заявил Кадыров.

В то же время, по его словам, есть в республике и другие — "шизофреники, больные психически", и "те, которые продали свою честь, достоинство".

Кадыров также уверяет, что власти Чечни открыты для диалога с людьми.

"Мы для всех открыты. Наши министры, главы каждое утро бывают в мечети, молятся, Любой желающий может подойти, задать вопрос. Абсолютно для них все открыты. Если хотите, завтра поедем утром в большую мечеть, там очень много и офицеров, и депутатов, и министров, и глав", — сказал Кадыров.

Отметим, ранее в независимом докладе "Угроза национальной безопасности", который презентовал один из лидеров российской оппозиционной партии ПАРНАС Илья Яшин, шла речь о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров создал "чеченский халифат" и в случае политической нестабильности может поставить вопрос о выходе Чечни из состава России, что повлечет новую масштабную войну.