В МИД РФ опровергли сообщения о договоренности с США по судьбе Асада

Решать судьбу руководства страны может лишь народ, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"И в этом случае (о якобы достигнутых договоренностях о судьбе Асада в ходе визита в Москву госсекретаря США Джона Керри - Ред.) происходит подмена фактов, проявляется стремление выдать желаемое за действительное", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что согласно решениям Международной группы поддержки Сирии и Совбеза ООН, решать судьбу руководства страны может лишь народ.

Лавров считает, что США регулярно запускают дезинформацию по содержанию переговоров по Сирии.

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