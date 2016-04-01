Парламент Молдовы назначил дату прямых выборов президента

Назначить выборы на 30 октября накануне предложила группа народных избранников. Подписи под документом поставили демократ Сергей Сирбу, независимый депутат Игорь Время, либерал Роман Боцан и либерал-демократ Штефан Крянге, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Publika.md.

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Ранее в парламенте была создана рабочая группа, которая готовит поправки в законодательство для организации президентских выборов.

Как известно, ранее Конституционный суд Молдовы заявил о возобновлении права граждан на всенародное избрание президента.

В частности, Конституционный суд 4 марта признал незаконной процедуру внесения поправок к Конституции, принятых парламентом 15 лет назад, об изменении способа избрания президента.

Более 83% граждан Молдовы поддерживают избрание президента прямым голосованием.