"Преимущественно женщины и дети": Жертвами ударов авиации Асада на востоке Дамаска стали по меньшей мере 33 человека

Об этом со ссылкой на информацию Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщает Reuters, пишет Европейская правда.

Так, по информации центра, в районе Дейр Аль-Асафир, что на востоке Дамаска, в результате ударов с воздуха погибли 33 человека, большинство которых – женщины и дети.

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По данным центра, удары осуществлены авиацией правительства Сирии, несмотря на "прекращение военных действий в Сирии между правительственными войсками и их противниками, за исключением "Исламского государства" и "Фронта ан-Нусра".

Госдепартамент США уже осудил авиаудары.

Как известно, часть региона Восточная Гута к востоку от Дамаска, где расположен Дейр Аль-Асафир, находится под контролем оппозиционных Асаду сил от начала гражданского конфликта, который разразился на территории Сирии пять лет назад.

Эта территория контролируется различными фракциями, включая повстанческие силы, которые подпадают под режим перемирия, а также части "Фронта ан-Нусра".