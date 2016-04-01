США осудили авиаудары по школе и больнице под Дамаском

Сообщается, что жертвами авиаударов в Дейр аль-Асафир стали более 20 человек, еще десятки получили ранения, передает Би-би-си. "Мы самым решительным образом осуждаем любые атаки, направленные против мирных жителей", - говорится в заявлении Госдепартамента США.

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Кто осуществил бомбардировку, пока не ясно. Город находится под контролем представителей оппозиции.

В заявлении американского ведомства подчеркивается, что власти Сирии взяли на себя обязательство в соответствии с резолюцией Совбеза ООН не наносить удары по гражданским объектам.

В феврале стороны сирийского конфликт при посредничестве России и США подписали соглашение о перемирии. Режим прекращения огня не распространяется на экстремистские группировки, такие как "Исламское государство", а также "Фронт Ан-Нусра".

Москва и Вашингтон признают, что в целом перемирие соблюдается и привело к деэскалации обстановки, однако как Россия, так и США, регулярно отмечают нарушения.