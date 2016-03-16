Обама подписал указ о введении новых санкций против КНДР

Как заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, причиной для этого стали испытания Пхеньяном ядерных и баллистических ракет, передает Русская служба Би-Би-Си.

О том, какую форму примут санкции, пока не известно. В заявлении, озвученном представителем властей США, они описываются как "жесткие".

"Это решение принято в рамках нашей долгосрочной политики по оказанию давления на северокорейский режим", - заявил Эрнест.

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"США и мировое сообщество не потерпят преступных действий КНДР, связанных с испытаниями ядерных и баллистических ракет. Мы продолжим вводить санкции против КНДР, пока она не начнет выполнять свои международные обязательства", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности.