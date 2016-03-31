Протесты против трудовой реформы во Франции: между демонстрантами и полицией произошли столкновения

По данным Le Figaro, группа молодых людей начала забрасывать правоохранителей дымовыми шашками и петардами, пишет Европейская правда.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и дубинки.

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Сейчас сообщается об около 10 арестованных демонстрантов в столице Франции.

Как известно, в начале марта профсоюзы и молодежь уже протестовали против трудовой реформы.

Отметим, что реформирование законодательства позволит отменить часть защиты, которой пользуются работники по вопросам увольнения, с целью поощрения предпринимателей нанимать больше людей.

Реформа также предусматривает, что компании получат больше полномочий относительно сокращения рабочего времени и, соответственно, уменьшения зарплаты.

Кроме того, документ разрешает сотрудникам работать больше, гораздо больше - чем нынешняя рабочая неделя, которая не превышает 35 часов.