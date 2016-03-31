Во Франции проходят протесты против реформы трудового кодекса (фотогалерея)

По сообщению Le Figaro, акции протеста проходят в Париже, Нанте, Марселе, Ренне, Тулузе и других крупных городах.

При этом местами акции протеста уже вышли за рамки мирных – протестующие бьют витрины, поджигают файеры и бросаются краской.

Власти Франции вывели на улицы усиленные наряды полиции. В Париже уже дошло до первых задержаний – около десятка человек, а в Марселе полиция применила слезоточивый газ.

По маршрутам протестующих также перекрыто движение транспорта.

Отметим, реформа трудового кодекса, разработанная министром труда Франции Мириам Эль-Комри, дает возможность работодателям увеличивать количество рабочих часов и договариваться об оплате сверхурочных напрямую с сотрудниками, минуя профсоюзы. Также реформа предусматривает упрощение процедуры увольнения работников. В профсоюзах считают, что реформа, призванная, по словам властей, бороться с безработицей, на практике приведет, прежде всего, к ухудшению условий труда.

Как сообщал УНИАН, ранее Франция усилила меры безопасности из-за угрозы терактов.