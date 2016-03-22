ФБР нашло способ получить доступ к заблокированному iPhone без участия Apple

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В ведомстве это объяснили тем, что они, возможно, нашли новый способ получить доступ к заблокированному iPhone Саида Фарука, участника нападения в Сан-Бернадино. Помощь Apple следствию больше не нужна.

Согласно заявлению министерства, "внешняя сторона" представила ФБР новый способ взлома iPhone в это воскресенье.

Других деталей чиновники не сообщили.

До 5 апреля чиновники обещали предоставить отчет о том, удалось ли им получить доступ к информации.

Читайте такжеОбама призывает не быть "абсолютистами" в споре между Apple и ФБР

Как сообщал УНИАН, ФБР требует от технологической компании помочь разблокировать iPhone, который принадлежал Сайеду Фаруку, одному из двух террористов, которые убили 14 человек в калифорнийском Сан-Бернардино в декабре 2015 года.

Apple отказалась выполнять это требование, заявив, что не будет взламывать электронные устройства собственного производства. Компания аргументирует это тем, что подобные "лазейки" могут поставить под угрозу широкий спектр электронных устройств, вызвать обеспокоенность относительно несанкционированного доступа к личной информации.