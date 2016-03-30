В Кремле отреагировали на заявление США о самоизоляции России
В МИД РФ назвали политизированными заявления Белого дома о самоизоляции России.
Об этом заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».
«Россия является одной из ведущих стран в вопросах обеспечения физической ядерной безопасности. Эта тематика, которая обсуждается на саммите. Мы играем одну из ключевых ролей. Поэтому говорить, что мы изолируемся, - это политизированная натяжка», - сказал он.
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По его словам, «для такой оценки нет никаких оснований». Он подчеркнул, что «мы с американцами уже 10 лет являемся сопредседателями глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма, составной частью которых является и та проблематика, которая обсуждается сейчас на саммите».
«Мы не только не изолированы, но и являемся сопредседателями вместе с США», - сказал он.
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Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс заявил, что РФ самоизолировалась в вопросе ядерной безопасности.
Саммит по ядерной безопасности под руководством США пройдет в Вашингтоне на этой неделе. На 1 и 2 апреля запланированы мероприятия саммита, первым из которых значится обед от имени президента США Барака Обамы для глав прибывших делегаций. Россия от участия в этом саммите отказалась.