Посол США: вопрос вступления Украины в НАТО должен решаться на референдуме

Посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен решаться на референдуме, и "только украинцами". Об этом посол заявил сегодня на встрече с журналистами в Донецком пресс-клубе.

"В конечном счете, ни американцы, ни европейцы, ни россияне должны решать этот вопрос. Этот вопрос должны решать только украинцы", - сказал У.ТЕЙЛОР.

По его словам, "мы с большим интересом следили за тем, как этот вопрос обсуждался политиками во время подписания Универсала, во время круглого стола".

"И формулировки в Универсале относительно НАТО, относительно русского и украинского языков на наш взгляд выглядят очень конструктивными и позитивными", - отметил У.ТЕЙЛОР.

Он высказал уверенность, что "на протяжении следующих нескольких лет украинцы будут дебатировать, обсуждать "за" и "против" вступления Украины в НАТО".

"Согласно Универсалу через несколько лет должен состояться референдум по этому вопросу. Я считаю, что это правильный путь решения этого вопроса", - заключил посол.