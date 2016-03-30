США, Франция, Британия и Германия призвали СБ ООН принять меры из-за запусков Ираном баллистических ракет

Об этом сообщает РБК.

Проведя запуски баллистических ракет, способных переносить ядерные заряды, Иран бросил вызов резолюции Совбеза ООН, которая одобрила достигнутое в прошлом году соглашение по ядерной программе страны, говорится в совместном письме США, Франции, Германии и Великобритании, направленном послу Испании в ООН Роману Ойарсуну Марчези и генеральному секретарю организации Пан Ги Муну.

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Недавно проведенные Ираном испытания баллистических ракет, были «несовместимы» и «противоречили» резолюции Совбеза за номером 2231, принятой в июле прошлого года, говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства Reuters.

В письме США, Франции, Германии и Великобритании подчеркивается, что ракеты, которые использовались при недавних запусках, «по своей природе имели способность доставлять ядерные заряды». В письме также предлагается обсудить в рамках Совбеза ООН «надлежащие меры» в ответ на отказ Тегерана выполнить свои обязательства, отмечает Reuters.

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Задача по координации обсуждения вопросов по резолюции 2231 в Совете безопасности была возложена на Испанию.