ВОЗ отменила чрезвычайное положение из-за вируса Эбола

Об этом во вторник, 29 сентября, заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен в Женеве, передает Deutsche Welle.

По ее словам, несмотря на отдельные новые случаи заболевания, эпидемию удалось взять под контроль.

Заявление Чен прозвучало после соответствующей рекомендации международных экспертов-вирусологов. "Я согласилась с их рекомендациями", - заявила Чен, слова которой приводит агентство dpa.

Перед этим эксперты обсудили ход распространения эпидемии вируса Эбола с 2013 года. По их мнению, нужно также отменить введенные ранее ограничения на передвижения.

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По данным ВОЗ, от начала вспышки эпидемии вируса Эбола в Африке, то есть с декабря 2013 года, количество погибших превысило 11,3 тысячи людей. Случаев заболевания насчитали 28 тысяч. Наиболее пострадавшими от инфекции странами считают Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне.

Как сообщал УНИАН, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что эпидемия лихорадки Эбола в Либерии и во всей Западной Африке завершилась.