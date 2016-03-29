Угонщик самолета EgyptAir потребовал встречи с бывшей женой: киприотку везут в аэропорт
Угонщик EgyptAir попросил о встрече со своей бывшей женой-киприоткой.
Об этом сообщает греческое издание Protothema.
"Похититель попросил о встрече с киприоткой. Он утверждает, что ней ранее были отношения. Полиция уже нашла эту женщину, которую зовут Марина Парасхит, и ее сейчас везут в аэропорт», - говорится в сообщении.
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Сообщается, что Ибрагим Самаха попросил предать письмо женщине, живущей на Кипре. По некоторым данным, у них четверо детей.
Пояс смертника на нем не был обнаружен.
Напомним, утром стало известно о захвате пассажирского самолета, летевшего из египетской Александрии в Каир. По уточненным данным, на борту находились 55 пассажиров и 7 членов экипажа. Почти все они были вскоре освобождены. Власти Кипра ведут переговоры с захватившим египетский самолет.