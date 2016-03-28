В здание парламента Афганистана попала ракета (фото)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой агентство Khaama Press.

Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники безопасности входили в здание, чтобы проинструктировать парламентариев.

С какой стороны была запущена ракета, неизвестно. О жертвах и раненых пока не сообщается.

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Здание было построено властями Индии.