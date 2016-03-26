В Брюсселе отменен "Марш против страха" из-за сохраняющейся террористической угрозы

Ее организаторы заявили в субботу, 26 марта, что такое решение было принято по просьбе бельгийских властей, сообщает DW.

Ранее в тот же день министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон и бургомистр Брюсселя Иван Майёр попросили людей не собираться на демонстрацию, поскольку полиция перегружена работой из-за сохраняющейся террористической угрозы и не сможет должным образом обеспечить безопасность участников акции.

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В заявлении организаторов марша говорится, что "безопасность граждан является абсолютным приоритетом", поэтому демонстрация будет перенесена на несколько недель. В свою очередь бельгийские власти заявили, что "разделяют чувства населения", но в то же время просят "позволить полиции выполнить ее работу".

Напомним, 22 марта в Брюсселе произошла серия терактов. В частности, два взрыва прогремели в аэропорту, еще один в метро.

Федеральный прокурор Бельгии Фредерик ван Леу официально заявил, что три взрыва в Брюсселе были терактами. Он также сообщил, что один из взрывов в аэропорту был осуществлен террористом-смертником.