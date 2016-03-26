Минск завел 135 дел на белорусов, воюющих на Донбассе

В Беларуси заведено 135 уголовных дел на граждан, воюющих в Украине, заявил в интервью газете «Звезда» начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков, передает Росбалт.

«Важно не пропустить в Беларусь иностранных боевиков-наемников, радикально настроенных мусульман, участников военных операций в Украине, на Ближнем Востоке. Мы формируем оперативные учеты белорусских боевиков, которые воевали в Украине, а теперь возвращаются домой. Все это делается для того, чтобы люди, которые могут нести военную угрозу государству, находились под контролем. Уже заведено 135 уголовных дел в отношении таких белорусов» , - сказал Карпенков.

До этого, как отмечают белорусские СМИ, не сообщалось о количестве заведенных уголовных дел на граждан Беларуси, воюющих в Украине.

Карпенков подчеркнул, что по данным МВД в боевых действиях в Украине принимают участие около 140 белорусов.

«У нас есть список лиц, которые по нашим данным находятся в зоне вооруженного конфликта в Украине и участвуют, тем или иным образом, в военных действиях с той или другой стороны конфликта. В этом списке 140 человек», - заявил он.

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Также представитель МВД отметил, что в структуре Министерства внутренних дел Беларуси будет создано отдельное подразделение, занимающееся отслеживанием наемников.