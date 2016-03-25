В Ираке 26 человек погибли при взрыве на футбольном матче

По меньшей мере 26 человек погибли, более 70 ранены, передает Би-би-си. Как сообщается, взрыв прогремел примерно в 19:15 по местному времени, сразу после завершения игры, когда победители получали приз.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Город Искандерия, где проживает смешанное суннитское и шиитское население, расположен в провинции Бабиль в 40 км к югу от Багдада.

Читайте такжеПалата представителей США признала геноцидом уничтожение ИГ христиан и других меньшинств

В начале марта в этой же иракской провинции по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве близ города Хилла, расположенного примерно в 100 км к югу от Багдада.

Тогда начиненный взрывчаткой бензовоз со смертником за рулем врезался в иракский контрольно-пропускной пункт.

"Исламское государство" в том случае также заявило, что нападение осуществили его боевики.

Эксперты указывают, что возросшее количество нападений, осуществляемых боевиками "Исламского государства" за пределами территорий, контролируемых группировкой, может служить признаком того, что иракские военные и силы безопасности слишком распылены после недавних наступлений в северных и западных районах Ирака.