В Сейме Литвы не поняли "юмора" Госдумы России

Сейм Литвы расценивает некоторые заявления Госдумы России как вмешательство во внутренние дела.

Как передает Gazeta.ru, об этом говорится в комментарии комитета по иностранным делам литовского Сейма относительно заявления Госдумы от 2 июля, в котором российская сторона обвинила Литву в намеренных действиях, направленных на ухудшение двусторонних отношений, и призвала литовские власти пересмотреть такую политику.

Комитет Сейма при этом отмечает, что Дума не привела объективных и убедительных аргументов, которые бы свидетельствовали о кризисе в отношениях двух стран.

«Приходится констатировать, что некоторые заявления российской Думы перешагивают рубежи понимания добрососедского сотрудничества и могут быть оценены как вмешательство во внутренние дела», – говорится в документе, принятом сегодня на закрытом заседании комитета.

Литовский Сейм в связи с упомянутым заявлением Госдумы постановил, что не станет вступать в полемику с Думой и ограничится тем, что поручит комитету подготовить комментарий, который не станет рассылаться по дипломатическим каналам и будет распространен только через СМИ.