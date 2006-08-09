В Нигерии похищены два украинских моряка

В ночь на 9 августа в территориальных водах Нигерии с борта норвежского судна „Northern Comrade”, которое обслуживает нефтедобывающие платформы, группой неизвестных лиц были похищены четверо членов экипажа: двое граждан Украины и двое граждан Норвегии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Похищение моряков произошло во время попытки неизвестных лиц захватить нефтедобывающую платформу, установленную на нигерийском шельфе.

Посольству Украины в Нигерии поручено немедленно предпринять комплекс мер с целью освобождения украинских граждан.

Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в Нигерии и Норвегии, а также в Департаменте консульской службы МИД Украины.