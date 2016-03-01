Иракские войска начали наступление на позиции ИГ возле Багдада, хотят усилить присутствие вокруг Мосула

Наступление началось на рассвете в сельскохозяйственном районе к юго-востоку от города Самарра, в 95 километрах от столицы Ирака, передает Радио Свобода.

Иракские военные заявляют, что во время операции намерены отрезать исламистов от поставок и усилить присутствие правительственных сил вокруг контролируемого "Исламским государством" Мосула.

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Представитель армии Сабах аль-Нуман заявил, что восстановление контроля над регионом важно для будущих операций по взятию Мосула и частей западной провинции Анбар, которые сейчас контролируют исламисты.

Мосул является вторым по величине городом Ирака, захваченным боевиками два года назад.

Напомним, в середине февраля сообщалось, что иракские вооруженные силы выбили исламистов "Исламского государства" (ИГ) с половины контролируемых ими ранее территорий страны.