В Конгрессе США заявили, что теракты в Бельгии могли быть направлены против американских целей
Взрывы в аэропорту Брюсселя, вероятно, были направлены против целей, связанных с США, поскольку террористы осуществили взрыв рядом со стойками американских авиакомпаний, заявил председатель комитета по вопросам разведки палаты представителей Конгресса США Девин Нунес.
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.
«Исходя из данных, которые я получил, взрывы произошли рядом со стойками американских авиакомпаний», - сказал он.
Читайте такжеThe Huffington Post: Пять больших загадок нападений в Брюсселе
По его словам, «это выглядит так, как будто атаки были направлены против американцев в той или иной степени».
Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошло два мощных взрыва. Позже - на станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза.
По предварительным данным, в результате терактов погибли или получили ранения граждане более 40 стран.
Читайте такжеТеракт в аэропорту Брюсселя: видео первых секунд после взрывов
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".