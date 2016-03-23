В Конгрессе США заявили, что теракты в Бельгии могли быть направлены против американских целей

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters.

«Исходя из данных, которые я получил, взрывы произошли рядом со стойками американских авиакомпаний», - сказал он.

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По его словам, «это выглядит так, как будто атаки были направлены против американцев в той или иной степени».

Как сообщал УНИАН, утром 22 марта в аэропорту Брюсселя произошло два мощных взрыва. Позже - на станции метро Мальбек, вблизи квартала с учреждениями Евросоюза.

По предварительным данным, в результате терактов погибли или получили ранения граждане более 40 стран.

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Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".