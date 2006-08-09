На американском космическом корабле «Атлантис» полетит украинка

В Флориде (США) началась подготовка к запуску космического корабля «Атлантис», на борту которого будет находиться Хайдемари СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР - украинка по происхождению.

Как сообщает сегодня “Україна молода”, 7 августа в Центр космических полетов им. Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида, прибыла команда американского космического челнока «Атлантис». Ее задачей является проведение последних тренировок и тестов перед запланированным на 27 августа стартом космического корабля. Команда «Атлантиса» состоит из пяти мужчин и одной женщины: командир корабля Брент ДЖЕТТ, пилот Крис ФЕРГЮСОН, астронавт Канадского космического агентства Стив МАКЛИН и трое специалистов миссии — Дэн БЕРБЕНК, Джо ТЕННЕР и Хайдемари СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР.

Главной задачей команды является доставка на Международную космическую станцию (МКС) дополнительных солнечных батарей, без которых нельзя закончить строительство этой станции. Строительство станции было практически прекращено после трагической катастрофы шатла «Колумбия» 2003 года, когда сгорели все семь членов экипажа этого корабля. С тех пор дежурные космические экспедиции лишь поддерживают жизнедеятельность на МКС. После удачного полета космического корабля «Дискавери» в прошлом месяце космическое агентство НАСА включило «зеленый свет» для первого из запланированных 16 полетов шатлов. Благодаря этим полетам строительство станции будет закончено до 2010 года, после этого космические корабли выведут из эксплуатации, а на смену им должно прийти новое поколение шатлов.

Для нас будущий полет «Атлантиса» знаменателен тем, что единственная в команде корабля женщина является украинкой по происхождению.

Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР родилась 7 февраля 1963 года в Миннесоте в семье украинца и немки: Михаила и Адельгейд СТЕФАНИШИНЫХ. Отец ее уже умер. Хайди прекрасно владеет языками обоих родителей. По слухам, в детстве ездила в лагеря украинских пластунов в США. Замужем за Гленом ПАЙПЕРОМ, с которым имеет одного ребенка. В 1984 году получила диплом бакалавра по специальности инженер-механик в Массачусетском технологическом институте, а через год - диплом магистра. Работала в Военно-Морских силах США, имеет опыт спасательных подводных операций. Избрана кандидатом в астронавты НАСА в апреле 1996 года. После тренировки квалифицирована как «специалист миссии» для космических полетов. За время полета она должна осуществить два выхода в открытый космос.

В интервью Украинской службе Би-Би-Си Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР рассказала, что до своего первого полета в космос она тренировалась четыре года. Полет на «Атлантисе» должен длиться 11 дней, на протяжении которых запланированы три выхода в космос, каждый длительностью приблизительно шесть часов. Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР будет участницей первого и третьего.

Х.СТЕФАНИШИН-ПАЙПЕР также призналась, что в Украине живут два брата и две сестры ее отца и она вместе со своими братьями мечтает когда-то посетить Украину и встретиться с украинскими родственниками.