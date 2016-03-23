Российское командование признало участие войск РФ в наземной операции в Сирии

Об этом рассказал командующий группировкой РФ в Сирии генерал-полковник Александр Дворников, передает "Российская газета".

"Они выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолетов на цели в удаленных районах, решают другие специальные задачи", - рассказал Дворников.

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При этом он напомнил, что в Сирии выполняют различные задачи и аналогичные подразделения вооруженных сил США, других государств коалиции.

"Наши военные советники работали и работают на всех уровнях, в том числе на тактическом. Эти офицеры оказывают помощь сирийским коллегам в планировании и ведении боевых действий против террористов, а также в освоении российской военной техники", - подытожил командующий группировкой РФ в Сирии.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно заверяли, что Россия не будет проводить наземную операцию в Сирии. "Президент Путин неоднократно заявлял о том, что Россия будет ограничиваться только военно-воздушной компонентой и что речи о сухопутной операции не идет", - отмечал Песков.