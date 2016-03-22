Россия показала пренебрежение к правосудию, осудив Савченко - Госдеп США

21:09, 22 марта 2016
Общество
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Российская Федерация показала пренебрежение к правосудию и нарушила Минские соглашения, заключив Савченко на 22 года лишения свободы.

diplomat.so

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби.

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"Осуждение и вынесение приговора Надежде Савченко до 22 лет лишения свободы демонстрирует вопиющее пренебрежение к принципам правосудия и противоречит обязательствам России в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Кирби.

Представитель Госдепартамента США заявил, что "уже на протяжении почти двух лет Россия несправедливо удерживает за решеткой Савченко по обвинениях, которые в действительности не имеют никаких оснований".

Кирби отметил, что Россия отказала украинской летчице в основных принципах защиты в соответствии с верховенством права.

"Она по сообщениям выдержала допрос, одиночное заключение и принудительный "анализ психического состояния", - подчеркнул Кирби.

Представитель Госдепартамента США заявил, что Савченко заслуживает возвращения домой к своим родным и своим коллегам в Верховной Раде для построения лучшего будущего Украины.

"Мы подтверждаем наш призыв к России немедленно освободить Надежду Савченко и других незаконно заключенных", - подчеркнул Кирби.

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