Россия показала пренебрежение к правосудию, осудив Савченко - Госдеп США
Российская Федерация показала пренебрежение к правосудию и нарушила Минские соглашения, заключив Савченко на 22 года лишения свободы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби.
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"Осуждение и вынесение приговора Надежде Савченко до 22 лет лишения свободы демонстрирует вопиющее пренебрежение к принципам правосудия и противоречит обязательствам России в соответствии с Минскими соглашениями", - подчеркнул Кирби.
Представитель Госдепартамента США заявил, что "уже на протяжении почти двух лет Россия несправедливо удерживает за решеткой Савченко по обвинениях, которые в действительности не имеют никаких оснований".
Кирби отметил, что Россия отказала украинской летчице в основных принципах защиты в соответствии с верховенством права.
"Она по сообщениям выдержала допрос, одиночное заключение и принудительный "анализ психического состояния", - подчеркнул Кирби.
Представитель Госдепартамента США заявил, что Савченко заслуживает возвращения домой к своим родным и своим коллегам в Верховной Раде для построения лучшего будущего Украины.
"Мы подтверждаем наш призыв к России немедленно освободить Надежду Савченко и других незаконно заключенных", - подчеркнул Кирби.