Американские эксперты ожидают перемен в отношениях с Украиной

Хотя кандидаты в президенты Соединенных Штатов единодушно поддерживают курс Украины в НАТО и ЕС, все-таки стоит ожидать разных подходов этих политиков к постсоветским государствам. Об этом говорили ведущие стратеги Республиканской и Демократической партий США, которые принимали участие в ялтинском заседании Ялтинской европейской стратегии (YES), международной общественной организации.

Как признался сенатор Джон Маккейн в одном из телевизионных интервью, когда он думает о России, то в первую очередь вспоминает три слова – КГБ. О его скептическом отношении к Кремлю напомнил Карл Роув, стратег избирательных кампаний республиканцев и прежний заместитель главы администрации Джорджа Буша.

По его мнению, Маккейн очень хорошо знает эту часть света. Он не раз бывал в Украине и до, и после Помаранчевой революции и даже провел свой отпуск в Грузии. Маккейн за то, чтобы исключить Россию из Группы Восьми. А во внешнеполитической статье претендента на Белый Дом от республиканцев есть семь слов, которых нет в статье его главного конкурента, сенатора-демократа Барака Обамы. Одно из этих слов – Украина.

Еще одно отличие заключается в том, что Маккейн, в отличие от Обамы, поддерживает режим свободной торговли, объясняет его политический соратник. Карл Роув допускает, что такой либерализацией торговли могла бы воспользоваться и Украина. Сейчас двусторонний товарооборот составляет около 3 миллиардов долларов. Для сравнения, это в десять раз меньше, чем торговля с Россией.

«Сенатор Маккейн понимает стратегическое значение Украины, потому я ожидаю, что когда сенатор станет президентом, то украинско-американские отношения укрепятся», – отметил в интервью Радио Свобода Карл Роув.

Хотя Украины и нет в статье Обамы, она присутствует в его политике, отвечает на это политический консультант демократов и архитектор последних семи избирательных кампаний этой партии Боб Шрам. Разницу между кандидатами он видит прежде всего в методах реализации политики.

Он говорит, что сенатор Барак Обама не может вынуждать Украину выбирать между США и Россией. Он сторонник переговоров, хотя при необходимости готов применить и силу.

Если же в результате осенних выборов за океаном президентом станет Маккейн, то в этой части света будет больше напряжения, предупреждает Боб Шрам. Как он выразился, Маккейн еще вынудит мир пожалеть о Джордже Буше.

В то же время оба претендента на Белый Дом единодушно за вступление Украины в НАТО. Но они также призывают Киев закончить домашнее задание, чтобы быть готовым к ответственности в рядах этой организации. Маккейн и Обама приветствуют военные реформы в Украине, но считают, что еще нужно продолжить реформирование в политической и экономической области.

Кто бы не пришел к власти в американской столице, Украина ожидает, что будет обновлен постоянный диалог между государствами на высоком уровне. Такая надежда есть у первого заместителя секретаря СНБО, посла Украины в Москве и бывшего посла в Вашингтоне Константина Грищенко.

Образцом такого сотрудничества, по его мнению, может быть межгосударственная комиссия Кучма – Гор, которая действовала раньше. Украинский дипломат надеется, что Украина будет в центре внимания внешней политики новой американской администрации.

Возможно ли это? В разговоре с Радио Свобода политический консультант демократов Боб Шрам на это ответил: «Я не могу говорить от имени сенатора Обамы, но считаю, что администрация Обамы будет уделять внимание Украине на высоком уровне и тем вызовам, которые связаны с украинско-российскими отношениями, отношениями Украины с НАТО и Европой».

Радио «Свобода»