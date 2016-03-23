Российские военные рассказали о гибели шестого своего сослуживца в Сирии

Чупов умер 8 февраля 2016 года, указано на его могиле, сообщает РБК. На фотографии на могиле Чупов запечатлен в форме МВД с погонами майора.

Журналистам удалось разыскать его бывшего сослуживца, знавшего Чупова по первой чеченской кампании. Он рассказал, что несколько недель назад ему позвонил некий «полковник Алексей Космачев» и пригласил на похороны Чупова (они состоялись 18 февраля), сообщив, что тот, по его словам, был убит в Сирии во время минометного обстрела. По его данным, Чупов находился в составе российской воинской группировки в Сирии.

Читайте такжеВ Сирии в районах перемирия за 23 дня погибли более полутысячи человек

Собеседник, помогавший организовывать похороны Чупова, говорит, что родственники во время траурной церемонии привели другую версию смерти. По их словам, Чупов умер своей смертью недалеко от границы с Украиной, где он помогал кому-то из друзей с переездом. Приводить другие подробности источник РБК отказался.

О гибели военнослужащего также сообщили эксперты Conflict Intelligence Team. CIT, которые занимаются независимыми расследованиями вооруженных конфликтов в Украине и в Сирии.

CIT нашел комментарии трех бывших сослуживцев Чупова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» — Радика Белова, Александра Вороничева и Сергея Сапрыкина. Все трое в ходе дискуссии в комментариях к фотографиям Чупова, отвечая на вопросы друзей о его судьбе, в феврале стали сообщать, что, по их данным, он погиб в Сирии. Сапрыкин уточнил, что Чупов умер от осколочного ранения.

Вдова Чупова Светлана подтвердила РБК информацию о смерти супруга. Но, отвечая на уточняющий вопрос, правда ли, что он умер в Сирии, сказала, что у журналистов «неправильная информация по поводу того места, где он погиб». Она отказалась обсуждать подробности гибели мужа и порекомендовала обратиться с запросом в архив МВД.

Отмечается также, что накануне сороковин в аккаунте в социальной сети «Одноклассники» Чупова (его страницу теперь ведет его вдова Светлана) появился призыв не разговаривать с журналистами, которые готовят «провокацию» и «грязный репортаж».

В Минобороны РФ и МВД также не ответили на запросы, отправленные 21 и 22 марта.

В Conflict Intelligence Team предполагают, что Чупов мог находиться в Сирии в качестве инструктора и не участвовал в боях.

В свою очередь бывший сослуживец Чупова сказал корреспонденту, что ветеран ВВ МВД, по-видимому, выполнял функции «переговорщика», но не смог пояснить, в чем именно могла заключаться его работа.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в разговоре с РБК затруднился объяснить, что может пониматься под «переговорщиком», но отметил, что в Сирии российские военные, скорее всего, занимались охраной объектов. Не исключено, что они также могли быть и инструкторами для сирийцев, подчеркнул Храмчихин.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин официально подтвердил гибель пятого российского военного в Сирии.