Сегодня учрежден Союз стран Средиземноморья

Союз для Средиземноморья учрежден сегодня на проходившем в Париже саммите 43-х государств.

Как передает ИТАР-ТАСС, в новую международную организацию вошли 27 стран-членов Евросоюза, 10 стран южной части Средиземноморья: Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Мавритания, Сирия, Тунис, Турция, а также Палестинская автономия, Албания, Хорватия, Босния и Герцеговина, Черногория и Монако.

Только один из средиземноморских лидеров Муамар КАДДАФИ открыто отказался от участия в парижском саммите. По мнению ливийского лидера, «этот план имеет целью вновь поставить арабские страны под власть европейцев».

Население стран-членов СДС превышает 760 млн человек. Деятельность новой организации будет основываться на принципах равноправия стран Севера и Юга и направлена на реализацию конкретных проектов, в частности по использованию солнечной энергии и борьбы с загрязнением Средиземного моря. Источники их финансирования будут определены по мере налаживания работы нового союза.

Саммит не смог определить место, где будет работать Секретариат организации. Как передает собственный корреспондент УНИАН, этот вопрос решили отложить до встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС и стран Средиземноморья, которая должна состояться в ноябре.

В ходе саммита лидеры 43 стран, 27 из которых - члены ЕС, определили, что саммиты глав государств Союза для Средиземноморья будут проводиться раз в два года, заседания министров иностранных дел - раз в год.

Лидеры также согласовали первые 6 конкретных проектов, которые будут реализовываться в рамках Союза. Среди этих проектов - очистка Средиземного моря, развитие паромных путей и автомобильных дорог, развитие солнечной энергетики, создания ЕС-Средиземноморского университета и развитие предпринимательства.

Финансирование проектов будет осуществляться как за счет ЕС, так и за счет ЕБРР, стран-участниц Союза и с помощью привлечения частного капитала.

Сопрезидентами Союза для Средиземноморья были избраны Президент Франции Николя САРКОЗИ и Президент Египта Хосни МУБАРАК.

“Есть две новости в этом процессе: во-первых, желание равенства между Севером и Югом, и, во-вторых, объединиться вокруг конкретных проектов”, - сказал Президент Франции.

Как сообщал УНИАН, 20 мая этого года Еврокомиссия предложила принципы деятельности Союза для Средиземноморья.

Лидеры ЕС решили создать Союз для стран Средиземноморья на саммите в Брюсселе 13-14 марта этого года, и поручили Еврокомиссии к июньскому саммиту ЕС представить проект организации этого Союза.

Идея создания Средиземноморского союза была разработана Президентом Франции Николя САРКОЗИ и канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и имела целью усилить связи между средиземноморскими странами-членами ЕС и странами Северной Африки, Израилем и ближневосточными странами для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, решения вопросов в сфере энергетики, торговли, обеспечения водными ресурсами и стабильного развития.