Саркози и Меркель сегодня сделают Париж центром Средиземноморья
11:19, 13 июля 2008Мир
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Проблем хватает
Сегодня в Париже состоится саммит стран Средиземноморья, в котором примут участие представители 43 государств Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает радио «Свобода».
Идея создания Средиземноморского союза была разработана Президентом Франции Николя САРКОЗИ и канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и имела целью усилить связи между средиземноморскими странами - членами ЕС и странами Северной Африки, Израилем и ближневосточными странами для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, решения вопросов в сфере энергетики, торговли, обеспечения водными ресурсами и стабильного развития.
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