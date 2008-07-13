Саркози и Меркель сегодня сделают Париж центром Средиземноморья

Сегодня в Париже состоится саммит стран Средиземноморья, в котором примут участие представители 43 государств Европы, Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает радио «Свобода».

Идея создания Средиземноморского союза была разработана Президентом Франции Николя САРКОЗИ и канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и имела целью усилить связи между средиземноморскими странами - членами ЕС и странами Северной Африки, Израилем и ближневосточными странами для борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, решения вопросов в сфере энергетики, торговли, обеспечения водными ресурсами и стабильного развития.