Американцы объявили иранские ракетные испытания "липой"

Большинство сообщений о ходе ракетных испытаний в Иране, состоявшихся с 8 по 10 июля, являются лживыми, утверждают американские журналисты.

На сайте Drudge Report размещено сообщение, согласно которому Ирану, несмотря на заявления Тегерана, не удалось разработать и испытать ракеты, способные долететь до Израиля. По информации онлайн-издания, статья, посвященная иранским фальсификациям, будет опубликована в газете The New York Times.

Американцы утверждают, что испытанные в июле 2008 года иранцами ракеты не способны поражать цели на расстоянии до 2000 километров, о чем сообщили государственные СМИ Ирана. Испытанные иранцами ракеты представляли собой устаревшие модели, уже снятые с производства.

Также журналисты усомнились в подлинности видеозаписи испытаний. На самом деле, утверждают они, была запущена лишь одна ракета. Несколько камер снимали запуск с разных ракурсов, что в итоге было представлено как испытания нескольких ракет.

Иранцы утверждали, что в ходе учений "Великий Пророк-III" им удалось провести успешные испытания ракет увеличенной дальности, которые смогут поразить цели на территории Израиля, Пакистана, Афганистана и Турции.