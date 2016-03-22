Взрыв в аэропорту Брюсселя: 14 погибших и около 25 раненых

Как сообщает с места событий журналист RTBF со ссылкой на заявление пожарных, по предварительным подсчетам в результате взрыва погибло 14 человек, еще около 25 получили ранения, сообщает Figaro.

There have been 2 explosions at the airport. Building is being evacuated. Don't come to the airport area. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 22, 2016

По сведениям телеканала SkyNews, взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.