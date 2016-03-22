Взрыв в аэропорту Брюсселя: 14 погибших и около 25 раненых
09:58, 22 марта 2016Мир
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Взрыв в аэропорту Брюсселя: 11 погибших и около 20 раненых / twitter.com
Как сообщает с места событий журналист RTBF со ссылкой на заявление пожарных, по предварительным подсчетам в результате взрыва погибло 14 человек, еще около 25 получили ранения, сообщает Figaro.
There have been 2 explosions at the airport. Building is being evacuated. Don't come to the airport area.— Brussels Airport (@BrusselsAirport) March 22, 2016
По сведениям телеканала SkyNews, взрыв произошел в зоне регистрации на рейсы у стойки компании American Airlines.
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