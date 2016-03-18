В Брюсселе в районе задержания предполагаемого организатора парижских терактов прогремели мощные взрывы

21:02, 18 марта 2016
Мир
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Два мощных взрыва прогремели в районе Брюсселя, где ранее был задержан главный подозреваемый по делу о терактах в Париже Салах Абдеслам.

REUTERS

«Сейчас прогремели два мощных взрыва, точной информации о том, что именно произошло, нет», — сообщил корреспондент телеканала RTBF в прямом эфире с места происшествия, пишет Новая газета.

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Отмечается, что в районе, где ранее был арестован Абдеслам и его предполагаемый сообщник, продолжается полицейская операция.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в ходе спецоперации в Брюсселе задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам.

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