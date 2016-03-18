На испанском пляже нашли кокаин на 4 миллиона долларов - BBC
00:54, 18 марта 2016Мир
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Человек, который пришел на пляж испанского острова Форментера, нашел три пакета, в которых было более 80 килограммов кокаина.
На испанском пляже нашли кокаин на 4 миллиона долларов / Xaviaranda/Flickr
Стоимость находки, по некоторым сообщениям, оценивается в 4,5 млн долларов, передает BBC Украина.
Местные СМИ отмечают, что к пакетам была прикреплена водонепроницаемая система GPS, по которой контрабандисты собирались отыскать груз.
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Местная полиция не сообщает деталей инцидента, поскольку расследованию присвоили тайный статус.
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