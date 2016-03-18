На испанском пляже нашли кокаин на 4 миллиона долларов - BBC

Человек, который пришел на пляж испанского острова Форментера, нашел три пакета, в которых было более 80 килограммов кокаина.

Стоимость находки, по некоторым сообщениям, оценивается в 4,5 млн долларов, передает BBC Украина. Местные СМИ отмечают, что к пакетам была прикреплена водонепроницаемая система GPS, по которой контрабандисты собирались отыскать груз. Читайте такжеПолиция Испании задержала крупную партию кокаина - BBC Местная полиция не сообщает деталей инцидента, поскольку расследованию присвоили тайный статус.

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