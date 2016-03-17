Mashable: Россия хочет запретить "обливать грязью" Путина

Об этом пишет Кристофер Миллер в статье "Россия хочет запретить обливать грязью Путина", опубликованной на сайте Mashable.com.

Роман Худяков, депутат из националистической партии ЛДПР, решил предложить законопроект, после просмотра видео на YouTube, в которых люди обливают грязью Владимира Путина, говорится в прокремлевской газете "Известия".

Худяков сказал, что разработал законопроект под названием "О защите чести и достоинства Президента Российской Федерации" по образцу закона 1990 года о защите лидера Советского Союза от оскорблений.

В соответствии с этим законом, лица, признанные виновными в причинении ущерба чести и достоинству президента, могут быть лишены свободы на срок до трех лет, если они не использовали средства массовой информации для распространения этих оскорблений, в противном случае, они могут быть заключены на целых шесть лет.

Сейчас в России есть закон, согласно которому оскорбления в адрес государственных чиновников являются незаконными и караются исправительными работами на срок до одного года.

Новый, более жесткий законопроект, похоже, нашел поддержку в парламенте. Первый зампредседателя комитета Госдумы по уголовному законодательству, Сергей Фабричный из партии Путина "Единая Россия", заявил, что не видит никаких препятствий для обсуждения предложения Худякова, сообщает государственный RT.com.

Если законопроект будет принят, Россия вступит в ряды таких постсоветских стран, как Азербайджан, Беларусь и Казахстан, в которых есть аналогичные законы.

Законопроект – новый пункт в целой серии мер, призванных задушить свободу слова в стране, особенно свободу слова в Интернете.

В прошлом году Россия уже ввела запрет на интернет-мемы.

"Такие способы использования [изображений знаменитостей] нарушают законы, регулирующие защиту личных данных, и наносят ущерб чести, достоинству и деятельности публичных лиц", - пишет Роскомнадзор.

Если будет принят новый закон об оскорблениях, даже те, кто размещает мемы, могут получить гораздо больше, чем просто выговор; их может ожидать тюремное заключение.