В Пекине на время Олимпиады запретили блюда из собачатины

Китайские власти попросили отели и рестораны в Пекине убрать собачье мясо из своего меню на время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, сообщает Reuters. Директива Пекинской администрации по безопасности продуктов питания предписывает гостиницам, имеющим контракты на размещения участников и гостей Олимпиады, не подавать блюда, сделанные из собачатины, а любые производные из нее должны быть четко маркированы.

Ранее критика защитников животных вынудила Южную Корею ввести запрет на блюда из собачьего мяса на время проведения Олимпиады в Пекине в 1988 году.

Газета.ру